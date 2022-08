Prozessbeginn zur rechtsextremen Anschlagserie in Neukölln

Am Montag beginnt in Berlin der Prozess gegen fünf Angeklagte, denen eine Serie von Anschlägen auf linke Politiker und Aktivisten in Berlin-Neukölln vorgeworfen wird. Jo Goll von rbb24-Recherche recherchiert seit langem zu dem Fall und erwartet einen spannenden Prozess.