Der Bürgermeister des Berliner Bezirks Mitte, Stephan von Dassel, steht in der Affäre um eine Stellenbesetzung im Bezirksamt noch immer unter Druck. Am Donnerstag tagte die Bezirksverordnetenversammlung - und alle Fraktionen kündigten an, von Dassel aus seinem Amt abberufen zu wollen. Von Marcus Latton