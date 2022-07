Der Impfstoff ist knapp. Berlin hat bislang 8.000 Impfdosen erhalten. Deshlab richtet sich das Angebot, sich kostenlos gegen das Affenpockenvirus zu impfen, zunächst vorrangig an Menschen mit einem erhöhten Infektionsrisiko oder der Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufs.



Aber wen genau betrifft das? Die Ständige Impfkommission sieht ein erhöhtes Infektionsrisiko bei Männern, die gleichgeschlechtlichen Sex mit wechselnden Partnern haben. Aber auch Menschen, die engen Kontakt zu Infizierten hatten, empfiehlt sie eine Impfung. Und sie weist daraufhin: Affenpocken können auch bei heterosexuellen Kontakten übertragen werden können.



Dabei gilt ganz grundsätzlich: Hauptübertragungsweg ist enger, längerer Haut-zu-Haut-Kontakt, etwa beim Kuscheln oder Sex. Symptome beginnen meist innerhalb von fünf bis 21 Tagen nach der Ansteckung: Erst Fieber und geschwollene Lymphknoten - dann die Hautveränderungen: Zunächst sehen sie wie ein Fleck aus, dann bilden sie eine Blase und schließlich verkrusten sie und fallen ab.



Die Symptome halten in der Regel zwischen zwei und vier Wochen an und verschwinden gewöhnlich auch ohne Behandlung von selbst. Personen, die geimpft sind, haben allerdings schwächere Symptome.



In Berlin soll etwa in der Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit "Checkpoint BLN" geimpft werden, in den Spezialambulanzen der Charité und den Kliniken für Infektiologie des St. Joseph-Krankenhauses Tempelhof und des Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikums Schöneberg. Auch in 22 Schwerpunktpraxen werden Impfungen durchgeführt.