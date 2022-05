Nach Monaten des Krieges in der Ukraine sind viele ehrenamtliche Helfer mit ihren Kräften am Ende. Und auch die Welle der ersten großen Hilfsbereitschaft lässt nach - ebenso die Spendenbereitschaft - heißt es von Hilfsorganisationen. Stephan Ozsváth hat sich am Berliner Hauptbahnhof umgehört, wo viele Flüchtlinge ankommen.