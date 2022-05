In Brandenburg scheint es wieder Trend zu werden, umstrittene Bürgermeister abzuwählen. In den 90ern gab es Ähnliches schon mal. Damals machte der Begriff "Bürgermeisterkegeln" die Runde. Anfang vergangenen Monats musste die Wildauer SPD-Bürgermeisterin Angela Homuth gehen. Eine Abwahl könnte am Sonntag auch in Großbeeren passieren. Oliver Soos