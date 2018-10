09:55

imago/Future Image

Die Tuareg sind - obschon Nomaden - eine der ältesten Lebensgemeinschaften der Welt. Seit aber die Kolonialmächte mit dem Lineal Staatsgrenzen durch die Sahara gezogen haben, rebellieren viele Tuareg - früher mit der Waffe, inzwischen aber meist friedlich mit Musik beispielsweise, wie die Band "Tamikrest", ursprünglich aus dem Nordosten Malis und mit dem Interesse an so genannter World Music in die Pop-Ohren der Welt gespielt. Am Mittwochabend rocken sie die Wüste im Berliner Lido.