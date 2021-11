- Die neue Außenpolitik der Ampel-Koalition

Die Ampel-Koalitionäre haben eine "Außenpolitik aus einem Guss" versprochen. Wie muss diese Politik der neuen Bundesregierung aussehen, damit Deutschland die internationalen Herausforderungen bewältigt? Sabina Matthay spricht darüber mit Thomas Kleine-Brockhoff, Leiter des Berliner Büros des German Marshall Fund.

Wie kann die EU stabilisiert und die transatlantische Partnerschaft gefestigt werden? Wie umgehen mit dem aggressiven Putin-Russland und einem selbstherrlichen Xi-China? Im Wahlkampf haben außenpolitische Fragen zwar keine Rolle gespielt, aber das Regierungshandeln werden sie nachdrücklich bestimmen.

Die zukünftige Bundesregierung hat am 24. November ihre Koalitionsvereinbarung vorgestellt. Auch im Ausland hat man darauf gewartet, mit besonderem Interesse vielleicht beim wichtigsten Partner in Washington D.C..

Deutsche Außenpolitk: eine Kontinuität mt Nuancen





Dort ist vor allem die Sorge groß, dass mit dem Abgang von Angela Merkel ein europäischer Pol verloren geht, sagt Thomas Kleine-Brockhoff vom German Marshall Fund of the United States, andererseits wünschen die USA sich eine aktivere deutsche Aussenpolitik. "Dieser Koalitionsvertrag ist in Hinsicht auf die materiellen Verpflichtungen bemerkenswert; in Hinblick auf die auf strategische Veränderungen eher ein Dokument der Kontinuität mit Nuancen", so Kleine-Brockhoff.

Baerbocks Wertegerüst findet positive Aufmerksamkeit



Die mutmaßliche neue Außenministerin Annalena Baerbock ist in den USA bisher nur wenigen bekannt, sagt Kleine-Brockhoff, allerdings richten sich in der Demokratischen Partei einige Hoffnungen auf sie:

"Sie ist jemand, den man mit den gegenwärtigen Zielen demokratisch liberaler Außenpolitik besser in Verbindung bringen kann, sowohl was ihre besonders in den Debatten um die Kanzlerkandidaten geäußerten Präferenzen für Demokratie, eine größere, stärkere Verbindung und Allianzverbindung von Demokratien rundum ein menschenrechtliches Wertegerüst herum betrifft. Ihre Distanz, die sie mehrfach geäußert auf Basis menschenrechtlicher Grundlagen gegenüber China und Russland, also Autokratien. Das hören besonders jene, die sich mit Europa beschäftigen, rund um die und innerhalb der beiden Administration gerne und findet auch sogar in der republikanischen Partei ein Echoraum."