Annegret Kramp-Karrenbauer - Deutschlands Einsatz in Afghanistan

Nach zwanzig Jahren Auslandseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan zieht sie zusammen mit den Verbündeten ab, ohne dass ein demokratisches, wirtschaftlich stabiles Land existiert. Über die Bilanz des Einsatzes spricht Sabina Matthay mit Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Die Bundesrepublik Deutschland engagiert sich militärisch und zivilgesellschaftlich in Afghanistan. Dieser völkerrechtlich legitimierte multilaterale Einsatz ist die längste und schwierigste Mission der Bundeswehr. Ist der Abzug aus Afghanistan eine Niederlage für den Westen, was hat die Bundeswehr in dem Einsatz dort gelernt?