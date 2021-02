- Susanne Kaiser: Der autoritäre Backlash ist männlich

Misogynie ist längst Mittel politisierter Männlichkeit. Warum findet rückwärtsgewandte Politik wieder Wähler und was treibt die Forderung nach einer Restauration des Patriarchats an? Darüber spricht Sabina Matthay mit Politikberaterin und Autorin Susanne Kaiser.

Die Corona-Krise zeigt es einmal mehr: "Starke Männer" versagen bei der Krisenbewältigung; nicht von ungefähr ist das Infektionsgeschehen etwa in den USA, in Brasilien, Indien, Russland offenbar außer Kontrolle. Wo dagegen Frauen regieren, kommen Länder besser durch die Pandemie. Doch Frauenfeindlichkeit regiert die oftmals die Politik. Die Präsidentschaftswahl in Polen, der Streit um das Abtreibungsrecht dort zeigen das.