- Deutschland im Sicherheitsrat

2019 war Deutschland im UNO-Sicherheitsrat mit dem Versprechen angetreten, sich um Krisenprävention, Abrüstung, Schutz von Frauen, Klimaschutz und Sicherheit kümmern zu wollen. Über die Bilanz der zweijährigen Amtszeit spricht Sabina Matthay mit dem UN-Botschafter Christoph Heusgen.

Am 31. Dezember geht die zweijährige Amtszeit Deutschlands als nichtständiges Mitglied im UNO-Sicherheitsrat zu Ende. Es war das sechste Mal seit Bestehen der Vereinten Nationen, dass die Bundesrepublik diese Position innehatte. Doch in einer Zeit, in der der Multilateralismus von vielen Seiten unter Beschuss geraten ist, wiegt die Last der Verantwortung auf den Schultern der Mitglieder besonders schwer.