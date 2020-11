Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild Bild: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild

- Leben mit Behinderung

Sieben Millionen Menschen über 16 Jahren, also fast jeder Fünfte in der Europäischen Union, lebt mit einer Behinderung. Eine Europäische Behindertenstrategie gibt es längst, der erste Europäische Inklusionsgipfel aber fand erst in dieser Woche statt. Mit dem Gastgeber Jürgen Dusel spricht Moderatorin Sabina Matthay.

