Sa 31.10.2020 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Politologe: Missmanagement der Corona-Krise wird Grabstein von Trumps Präsidentschaft sein

Wenn die US-Amerikaner am 3. November die Wahl haben, steht auch außenpolitisch viel auf dem Spiel. In Europa hoffen viele auf einen Machtwechsel im Weißen Haus, damit die transatlantischen Beziehungen wieder zu einer Partnerschaft werden. Sabina Matthay spricht mit dem Politologen Stephan Bierling über die Präsidentschaftswahl in den USA.

In seiner Amtszeit hatte Präsident Donald Trump Verbündete düpiert, Verträge gekündigt, Vertrauen verspielt. Sein demokratischer Herausforderer Joe Biden dagegen dürfte die Bündnisse wiederbeleben und die USA wieder multilateral ausrichten. Doch sind diese Erwartungen an einen Präsidenten Biden berechtigt und was ist, falls Trump im Amt bestätigt wird?

Buchinfos Stephan Bierling: America First. Donald Trump im Weißen Haus

271 Seiten, 16.95 €/12,99 € (e-Book)

Verlag C. H. Beck