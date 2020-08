- "Systematischer Antisemitismus ist Teil unseres traurigen Alltags"

Juden in Deutschland werden systematisch bedroht, eben weil sie Juden sind. Es ist ein Leben im Belagerungszustand, das der Journalist und Jurist Ronen Steinke in seinem neuen Buch beschreibt. Steinke zeigt, wie "antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt". Mit Sabina Matthay spricht er über den Terror gegen Menschen jüdischen Glaubens.

Das Wort "Terror" sei ein Reizwort, ein Kampfbegriff, sagt Steinke. In Deutschland jedoch gebe es eine bewerkenswerte Zurückhaltung, wenn sich Gewalt gegen die Ohnmächtigen, gegen die am Rande stehenden Menschen in der Gesellschaft richte. Anschläge auf Asylbewerberheime oder Synagogen verfolgen den Zweck, Angst und Schrecken zu verbreiten und die politische Landschaft zu verändern, so Steinke. Es sei an der Zeit, das Wort "Terror" hier auch zu verwenden.