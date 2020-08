75 Jahre nach dem Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki gilt immer noch das "nukleare Tabu": Atomwaffen sind politische Waffen, die nicht eingesetzt werden sollen, sondern der Abschreckung dienen. Doch können wir uns wirklich so sicher sein? Sabina Matthay spricht darüber mit Generalleutnant a.D. Heinrich Brauss.

Dieses Tabu geht zurück auf die Zeit des Kalten Krieges. Doch was helfen die Erfahrungen aus Zeiten der Block-Konfrontation in einer Welt, in der nicht nur weitere Staaten, sondern auch andere Akteure nach Atomwaffen streben? Zumal wächst die Rivalität zweichen den größten Atomwaffenstaaten, zugleich schwindet der Wille zur Begrenzung der Atomrüstung.