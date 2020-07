picture alliance / Geisler-Fotop Bild: picture alliance / Geisler-Fotop

Sa 04.07.2020 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Politische Radikalisierung mit neuen Technologien

Galt das Internet anfangs wegen seiner dezentralen Struktur als offene demokratische Kraft, wird es vermehrt auch zur Rekrutierung und Mobilisierung von Extremisten genutzt. Moderatorin Sabina Matthay spricht darüber mit Julia Ebner vom Research Fellow am Institute for Strategic Dialogue in London. Sie forscht zur Rolle von neuen Technologien bei der politischen Radikalisierung.