- 30 Jahre Wirtschafts- und Sozialunion

Richitg Jubel zum Jubiläum will sich nicht einstellen, nicht nur wegen der Corona-Krise. Längst ist das Land mental gespalten, in Ostdeutschland haben Demokratie und Marktwirtschaft heute einen schweren Stand als in Westdeutschland. Mancher macht dafür auch die frühe Währungsunion verantwortlich. War die Währungsunion alternativlos, hätte der wirtschaftliche Einbruch Ostdeutschlands vermieden werden können, und haben die Deutschen die D-Mark auf dem Altar der Einheit geopfert?