Prof. Dr. Boetius ist Mitverfasserin einer Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina zur Klimapolitik.

Die Luftqualität in den Städten wird spürbar besser, und sogar in den trüben Kanälen von Venedig fließt dank der Einstellung des Schiffsverkehrs in diesen Tagen klares Wasser. Etwa sechs Prozent weniger Treibhausgas werden 2020 wegen Corona ausgestoßen, errechnet die UN-Wetterorganisation WMO.