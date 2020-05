Prof. Dr. Jutta Rump ist Expertin für Personalmanagement und leitet das Institut für Beschäftigung und Employability (IBE) in Ludwigshafen. Sie analysiert die Veränderung der Arbeit. Vieles, was vor der Corona-Krise noch unmöglich erschien, ist von heute auf morgen Wirklichkeit geworden. Zwar nicht in allen Berufen, aber in vielen. Etliche Unternehmen haben ihre Meetings durch Skype- und Telefonkonferenzen ersetzt, ganze Belegschaften arbeiten im Homeoffice.