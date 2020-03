Frauen in der (Bundes-)Politik - angekommen, um zu bleiben? Einerseits steht mit Angela Merkel seit 15 Jahren eine Frau an der Spitze der Bundesregierung, ist fast die Hälfte der Minister weiblich; andererseits hat sich die Möglichkeit der Machtübergabe von Frau zu Frau mit dem Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer vom der Amt der CDU-Chefin zerschlagen.

Torsten Körner hat den langen Weg der Frauen an die bundespolitische Macht in einem Buch beschrieben. Ob Merkel eine nachhaltige systemische Veränderung der Bundespolitik zugunsten weiblicher Teilhabe an der Macht eingeleitet hat, steht längst nicht fest, meint Körner.