- Avi Primor und das Holocaust-Gedenken

Welt-Holocaust-Forum in Jerusalem: Vergessen verhindern

Mit einer internationalen Konferenz erinnert Israel am Donnerstag an die Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren. Ruth Ur von der Gedenkstätte Yad Vashem sieht darin ein wichtiges Zeichen, damit der Holocaust nicht in Vergesseneheit gerät.