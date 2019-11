imago images / snapshot Bild: imago images / snapshot

Sa 30.11.2019 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Anwältin, Imamin und ausgezeichnet unbequem: Seyran Ateş

Die Berlinerin Seyran Ateş ist längst über die Grenzen der deutschen Hauptstadt hinaus bekannt. Ausgewachsen als Tochter türkischer Gastarbeiter in Berlin, verteidigt die Anwältin Frauen gegen Gewalt in der eigenen Familie, streitet die Aktivistin gegen falsch verstandene Toleranz, wendet die Imamin sich gegen einen patriarchal geprägten, Frauen deklassierenden Islam ein. Am 5. Dezember erhält Seyran Ateş für ihr Engagement den Menschenrechtspreis der Universität Oslo. Mit ihr spricht Moderatorin Sabina Matthay.

