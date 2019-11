Rahel Täubert Bild: Rahel Täubert

Sa 23.11.2019 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Miesepeter im Glück

Die Deutschen strotzen angeblich vor Glück. Laut "Glücksatlas" war unsere Lebenszufriedenheit noch nie seit der Wiedervereinigung so hoch wie heute, in Ost und West. Dieses Glück steht in seltsamem Kontrast zu einem gesellschaftlichen Klima, in dem sich Hass und Unverständnis auszubreiten scheinen. Die Philosophin Ariadne von Schirach attestiert der deutschen Gesellschaft deshalb eine Psychose und verordnet poetische Selbstreflektion. Mit ihr spricht Moderatorin Sabina Matthay.

Buchinfos

Ariadne von Schirach: Die psychotische Gesellschaft. Wie wir Angst und Ohnmacht überwinden

Klett-Cotta Verlag

2019

260 Seiten

20,00 €

Weitere Beiträge zu Ariadne von Schirach