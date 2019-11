imago images/Rolf Zöllner Bild: imago images/Rolf Zöllner

Sa 16.11.2019 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Lebenslanges Lernen

"Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr" – Wer hat diesen Satz nicht schon mal gehört? Was man in jungen Jahren nicht lernt, kann man als Erwachsener nie mehr aufholen. "Völlig falsch", sagt der Neurobiologe Martin Korte von der Technischen Universität Braunschweig. Was beim Lernen im Gehirn abläuft und warum Erwachsene anders lernen als Kinder, warum Erfahrung das Lernen beschleunigt, aber manchmal auch behindert, darum geht es im Gespräch von Moderatorin Ruth Kirchner mit Martin Korte.

Bis ins hohe Alter haben Menschen die Fähigkeit, Neues zu lernen, obwohl natürlich auch die grauen Zellen und damit der Arbeitsspeicher im Gehirn altern. Fürs lebenslange Lernen braucht es Konzentration, Zeit und vor allem Ausdauer.

