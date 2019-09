imago images Bild: imago images

- Negativ-Mythos Treuhand

Sie gilt als Ursache vieler Probleme in Ostdeutschland: Die Treuhandanstalt, die nach Mauerfall und Wende rund 8.000 ehemals volkseigene Betriebe der DDR privatisiert oder stillgelegt hat. Was ist dran am Negativ-Mythos Treuhand? Der Autor Norbert F. Pötzl hat als erster im Treuhand-Archiv recherchiert und resümiert: Die Treuhand ist deutlich besser als ihr Ruf. Warum sich Erinnerung und historische Forschung widersprechen, warum das Narrativ der "bösen Treuhand" bei vielen heute verfängt, darüber spricht Norbert Pötzl mit Ruth Kirchner.

Den Osten habe die Treuhand plattgemacht, die Betriebe verschachert und Millionen Arbeitsplätze vernichtet - so lautet 30 Jahre nach Mauerfall die gängige Kritik. Sowohl Die Linke als auch die AfD wollen die Arbeit der Treuhand in einem neuen Untersuchungsausschuss beleuchten lassen. Aber stimmen die Vorwürfe eigentlich? Pötzel warnt vor einer falschen ostdeutschen Opfergeschichte.