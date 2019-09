imago stock&people Bild: imago stock&people

Sa 07.09.2019 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Was Heimat und nationale Identität mit uns machen

Was bedeutet es Deutsch zu sein? Gibt es eine nationale Identität? Und was ist Heimat? Bei diesen Themen kennt sich der ehemalige Tagesschausprecher Ulrich Wickert gut aus: Er wurde in Tokyo geboren, wuchs in Heidelberg und Paris auf und war langjähriger Auslandskorrespondent für die ARD. Im Gespräch mit Ruth Kirchner berichtet Wickert über sein neues Buch "Identifiziert euch! Warum wir ein neues Heimatgefühl brauchen".