imago/Martin Müller Bild: imago/Martin Müller

Sa 27.07.2019 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Spitzenkandidaten im Gespräch: Andreas Kalbitz

In sechs Wochen wählen die Menschen in Brandenburg einen neuen Landtag. Das Ergebnis könnte die politische Landschaft umpflügen. Denn die Unterstützung für einst starke Parteien schmilzt offenbar, andere politische Kräfte legen dagegen tüchtig zu. Zwölfzweiundzwanzig bittet die Spitzenkandidaten der sechs aussichtsreichsten Brandenburger Parteien zum Gespräch über Positionen, Prioritäten und Schnittmengen. In dieser Ausgabe: Andreas Kalbitz, Brandenburger AfD-Landeschef.