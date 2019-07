©annabellsievertphotography Bild: ©annabellsievertphotography

Sa 06.07.2019 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Zero Waste in Küche und Alltag

Was kann man Köstliches aus einem altbackenen Brötchen, zwei Eiern und drei Tomaten zaubern? Viele Deutsche scheinen sich dies beim Blick auf die Reste in Kühlschrank und Brotkorb gar nicht mehr zu fragen, hierzulande befördert jeder Haushalt jedes Jahr rund 55 Kilo Lebensmittel direkt in den Müll, auch wenn sie noch gut sind. Sabina Matthay spricht darüber mit Sophia Hoffmann, Köchin und Autorin von "Zero Waste Küche".

Die Bundesregierung hat ein Konzept gegen die Lebensmittelverwendung veröffentlich. Sie will die Haushalte dazu bringen, diese Menge in den nächsten elf Jahren zu halbieren. Die Frage ist nur: Wie kann das gelingen? Buchinfos Sophia Hoffmann: Zero Waste Küche

Leben ohne Plastik

248 Seiten

2019

ZS Verlag Infos im www Die Bundesregierung: Lebensmittelabfälle halbieren SWR aktuell: Bundesregierung will gegen Lebensmittel im Müll vorgehen, von Dominik Bartoschek, 20.2.2019