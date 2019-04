Mike Meyer Bild: Mike Meyer

Sa 20.04.2019 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Die Macht der Ernährung

Die Fastenzeit geht zu Ende. Viele Gläubige haben Verzicht geübt, doch auch Menschen, die mit dem Glauben wenig am Hut haben, beachten die Fastenzeit. Immer mehr stellen in dieser Zeit vor allem ihre Ernährung um und richten sich nach strikten Regeln. Ob diese Regeln immer gut sind, welche wissenschaftlich fundiert sind und wie Ernährungsgewohnheiten auf Dauer neu ausgerichtet werden können, darüber spricht Sabina Matthay mit dem Journalisten Bas Kast. Sein "Ernährungskompass" war 2018 das erfolgreichste Sachbuch des Jahres, jetzt hat er seine Erkenntnisse in einem Kochbuch auf die Praxis angewandt.

Buchinfos