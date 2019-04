imago/Claus Bech Bild: imago/Claus Bech

Sa 06.04.2019 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- 70 Jahre NATO: Relevanz durch Anpassungsfähigkeit

Am 4. April 1949 wurde der Nordatlantikpakt in Washington, DC. unterzeichnet. Nur wenige Militärbündnisse haben sieben Jahrzehnte oder länger existiert, können die Rahmenbedingungen sich doch stets ändern. Die NATO hat sich immer wieder gewandelt. Dennoch: Experten sehen sie heute in der Krise. Sabina Matthay im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Johannes Varwick über den aktuellen Stand und Herausforderungen.