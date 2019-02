Kai Oppermann/Stuart Robinson, University of Sussex) Bild: Kai Oppermann/Stuart Robinson, University of Sussex)

Sa 09.02.2019 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Das Fiasko in der Politik

Immer mal wieder enden politische Maßnahmen und Projekte in einem Debakel. Denken wir nur an den Streit um Stickoxidwerte, oder noch mehr die schier unendliche Brexit-Geschichte. Was ist ein politisches Fiasko, wie entsteht es, kann man es zum Guten wenden - und ist ein Flop manchmal auch nur Ansichtssache? Sabina Matthay spricht mit dem Politikwissenschaftler Kai Oppermann.