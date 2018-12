privat Bild: privat

Sa 29.12.2018 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Armgard von Reden: Mehr Frauen in die Sicherheitspolitik!

Auch in Deutschland streben inzwischen immer mehr Frauen in die Sicherheitspolitik - als Diplomatin und Soldatin, als Politikerin und Wissenschaftlerin. Das zeigte neulich eine Tagung zum 15-jährigen Bestehen des Vereins WIIS.de, des deutschen Ablegers von "Women in International Security". Warum immer mehr Frauen sich mit Fragen von Krieg und Frieden befassen, darüber spricht Sabina Mathay mit der WIIS.de-Vorsitzenden Armgard von Reden.