rbb/Matthai Bild: rbb/Matthai

Sa 08.12.2018 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Merkel - Vorbild, Feindbild, Projektionsfläche?

Mehr als 18 Jahre ist es her, dass die CDU Angela Merkel zu ihrer Parteichefin wählte. Nun geht der Bundesvorsitz in die Hände von Annegret Kramp-Karrenbauer - eine Zeitenwende für die Partei. Eine ganze Generation ist mit Angela Merkel politisch erwachsen geworden. Auch die Unternehmerin und Autorin Diana Kinnert, CDU, und der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Stefinger, CSU. Sabina Matthay spricht mit Diana Kinnert und Wolfgang Stefinger über ihre Sicht auf die erste Frau an der Spitze einer deutschen Volkspartei.