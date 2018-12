Anne Großmann Fotografie Bild: Anne Großmann Fotografie

Sa 01.12.2018 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Fachkräftemangel in Familienunternehmen

Die Große Koalition in Berlin hat sich auf die Eckpunkte eines Zuwanderungsgesetzes geeinigt, das mehr Fachkräfte nach Deutschland bringen soll. Die Bundesregierung will das Gesetz noch in diesem Jahr beschließen, denn der Mangel an Fachkräften wird insbesondere für den deutschen Mittelstand zum Geschäftsrisiko. Mittelstand, das sind hierzulande vor allem die Familienunternehmen. Sabina Matthay spricht mit Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbandes DIE FAMILIENUNTERNEHMER über Auswege aus dem Fachkräftemangel, die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung und Millionäre in der Politik.