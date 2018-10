imago stock&people Bild: imago stock&people

Sa 06.10.2018 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Neuanfang für Syrien?

In Syrien bahnt sich der militärische Sieg des Regimes Assad an. Mit Hilfe Russlands und Irans kann der Diktator weiterherrschen wie bisher. Trotz Hunderttausender Toter und Millionen Vertriebener. Auch wegen des Versagens der internationalen Gemeinschaft, sagt die Syrien-Spezialistin Kristin Helberg. Mit ihr spricht Sabina Matthay über ihre Einschätzung der derzeitigen Gemengelage in Syrien.