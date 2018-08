Bild: Peter Hassiepen

Sa 25.08.2018 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Des-Integration – eine neue jüdische Leitkultur?

Wie können alle Menschen, die in Deutschland leben, an dieser Gesellschaft gleichberechtigt teilhaben? Diese Frage hat nicht erst durch Mesut Özils Sympathiebekundung für den türkischen Präsidenten an Aktualität gewonnen. Integration ist ein deutsches Desiderat. Für den Berliner Lyriker Max Czollek jedoch ist nicht das "Wie" der Integration das Problem, sondern der Begriff an sich. Denn die Forderung nach Integration setze eine "Dominanzkultur" voraus, die durch die bunte Lebensrealität Deutschlands alltäglich Lügen gestraft werde. In seiner Streitschrift "Desintegriert Euch!" hat Czollek seine These gerade am Beispiel der jüdischen Minderheit dargestellt. Sabina Matthay spricht mit dem Autor.