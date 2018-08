imago/STAR-MEDIA Bild: imago/STAR-MEDIA

Sa 04.08.2018 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- FKK – eine Weltanschauung?

Die Hitzewelle will kein Ende nehmen: Auf absehbare Zeit sollen die Temperaturen hochsommerlich bleiben. Freibäder und Badestellen in der Region werden also wieder überfüllt sein. Viele, die Erfrischung suchen, tun dies textilfrei. Allerdings deutlich weniger als zu Zeiten der DDR, sagt der Sexualforscher Kurt Starke. Das einst unbefangene Nacktsein sei längst dem pornografisch geschulten Blick zum Opfer gefallen. Sabina Matthay spricht mit Kurt Starke über private und öffentliche Nacktheit.