Sa 28.07.2018

- Hass im Netz

Immer öfter berichten Journalistinnen und Journalisten von heftigen Anfeindungen bis hin zu Drohungen, meist per E-Mail, Twitter oder Facebook. Viele versuchen, das an sich abprallen zu lassen. Der "Spiegel"-Korrespondent Hasnain Kazim hat jedoch irgendwann begonnen, den 'hatern' zu antworten. Diesen E-Mail-Verkehr hat er in seinem Buch "Post von Karlheinz" dokumentiert. Wer ist Karlheinz, was schreibt er und was antwortet ihm Hasnain Kazim? Sabina Matthay spricht mit Hasnain Kazim über den Umgang mit Hass im Netz.

Buchinfo Hasnain Kazim - Post von Karlheinz Wütende Mails von richtigen Deutschen – und was ich ihnen antworte

272 Seiten

ISBN: 978-3-328-10272-4

€ 10,00

Verlag: Penguin