- Nato oder Putin?

Polemik gegen Verbündete, Freundlichkeiten für Autokraten: Nicht nur die Twittermeldungen des Donald Trump zeigen, dass der US-Präsident die Gemeinsamkeiten zwischen ihm und Russlands Präsidenten Putin als größer einschätzt als die zwischen ihm und den Nato-Partnern. Destabilisiert Trump Europa? Darüber spricht Sabina Matthay mit Michael Link von der FDP-Bundestagsfraktion. Er ist ehemaliger Direktor des OSZE-Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte.

Trumps enge Orientierung auf Putin gibt Anlass zur Sorge in Europa, denn die Annexion der Krim durch Moskau und der fortgesetzte Konflikt in der Ostukraine, der russische Informationskrieg gegen den Westen und die Manöver ganz nah an den Hoheitsgewässern der baltischen Staaten zeigen, dass der Kreml die friedliche Ordnung in Europa, enthalten in den Grundprinzipien der Schlussakte von Helsinki und der “Charta von Paris”, zur Disposition stellt. Hier fürchtet man, dass Putin sich weiter ermutigt fühlt, wenn Trump demonstrativ seine Nähe sucht.