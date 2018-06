imago/photothek/Felix Zahn Bild: imago/photothek/Felix Zahn

- CDU-Vize Klöckner: "Kleiner Flüchtlingsgipfel ist richtig“

Im Streit um EU-weite Asylregelungen stärkt CDU-Vizechefin Julia Klöckner Bundeskanzlerin Angela Merkel den Rücken: Natürlich traue sie Merkel zu, dass sie sich mit den europäischen Partnern einigt und weitere Schritte geht, sagte Klöckner im Inforadio mit Blick auf den morgigen EU-Sondergipfel. Dort will ein Teil der EU-Staaten Kompromisslinien in der Flüchtlingspolitik ausloten. Klöckner betonte, Deutschland sei in dieser Frage kooperativ und solidarisch, könne das Problem aber nicht alleine stemmen.

"Erstmal ist es gut, dass man sich trifft und miteinander redet. Europa steht vor ganz vielen Herausforderungen. Das bedeutet, wir müssen es schaffen, dass wir beieinander bleiben.“ Der kleine Flüchtlingsgipfel am Sonntag sei absolut wichtig, betonte Klöckner. In der Flüchtlingsfrage seien die Länder unterschiedlich stark betroffen. Deshalb könne man Griechenland und Italien nicht alleine lassen.



"Bayern hat eine ganz andere Grenzlage"