- Kleine Fraktion, großer Ehrgeiz

Sie hätten gern regiert, doch müssen die Grünen im Bundestag opponieren. Die kleinste Fraktion will dort Fairness vorleben, gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern, dem politischen Gegner auch mal zum Erfolg gratulieren. Doch Nettigkeit reicht nicht, um das politische Profil zu schärfen. Wie wollen die Grünen das Image der ewigen Ökopax-Spaßbremsen loswerden, wie wollen sie Zukunftsthemen besetzen? Sabina Matthay sprach darüber mit Grünen-Chefin Annalena Baerbock.

Zumindest europapolitisch sind die Grünen schonmal auf Distanz zu Kanzlerin Merkel gegangen: Bei Merkel sei "keine wirkliche Vorstellung zu erkennen", sagte Baerbock. Das sei beunruhigend, gerade weil mit dem Koalitionsvertrag das Ziel ausgegeben worden sei, ein neues Kapitel in der Europapolitik aufzuschlagen: "Nur – das muss jetzt auch gefüllt werden und deswegen fand ich es sehr enttäuschend, das in der Regierungserklärung der Bundeskanzlerin Europa, außer dieses ‚wir müssen Europa gemeinsam voranbringen‘, nicht wirklich mit Inhalten unterfüttert war.“

Baerbock unterstrich, der französische Präsident Macron warte seit einem Jahr darauf, dass sich Deutschland zu seinen Reformvorschlägen äußert: „Ein Jahr hat die Bundesregierung gar nichts gemacht, jetzt gibt es die neue Regierung und jetzt ist man auch wieder zum Europäischen Rat gereist und hat gesagt, zu der Zukunft der Wirtschafts- und Währungsunion wollen wir uns eigentlich nicht so richtig positionieren.“



Die Grünen-Chefin betonte, dass Versäumnis liege sowohl bei der Bundeskanzlerin aber auch bei der SPD. Sie sei enttäuscht, „grade von der SPD, die mit Herrn Schulz das auch in den Koalitionsvertrag stark reingeschrieben hat, jetzt aber mit dem Finanzminister und dem Außenminister europapolitisch in den ersten Tagen erstmal gar nichts gesagt hat.“