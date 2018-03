Botschaft von Kanada/Thilo Lenz Bild: Botschaft von Kanada/Thilo Lenz

Sa 10.03.2018

- Kanadas feministische Außen- und Sicherheitspolitik

Außen- und Sicherheitspolitik sind extrem konservative und vor allem extrem männlich besetzte Politikfelder, dabei betreffen Frieden, Sicherheit und Entwicklung selbstverständlich auch Frauen. Kanada gehört zu den wenigen Ländern, die sich deshalb einen feministischen Ansatz in diesen Bereichen vorgenommen haben. Was macht eine feministische Außen- und Sicherheitspolitik aus, führen Frauen anders Krieg als Männer, schließen sie anders Frieden? Sabina Matthay spricht darüber mit Jennifer May, Gesandte und stellvertretende Leiterin der Botschaft von Kanada.