Sa 17.02.2018 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Bleibt Deutschland sicherheitspolitischer Trittbrettfahrer?

An diesem Wochenende trifft sich wieder das "Who is Who" der Sicherheitspolitik in München. Zwar steht noch immer keine neue Bundesregierung, doch die Politiker, Militärs und Diplomaten aus aller Welt wissen, was SPD und Union in Sachen Außen- und Verteidigungspolitik vorhaben – sollten sie ihr Regierungsbündnis bilden können. Wird der sicherheitspolitische Teil des Koalitionsvertrags den Turbulenzen in der internationalen Ordnung gerecht? Sabina Matthay spricht darüber mit Jan Techau, Direktor des Europa-Programms des German Marshall Fund.