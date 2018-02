imago/Metodi Popow Bild: imago/Metodi Popow

Sa 10.02.2018 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Die SPD und die Neuauflage der Großen Koalition

Der Koalitionsvertrag zwischen Union und Sozialdemokraten steht, nun liegt es in den Händen der SPD-Mitglieder, ob eine neue Große Koalition unter Führung von Bundeskanzlerin Merkel zustande kommt. Bereits der Sonderparteitag in Bonn hatte die Zerrissenheit der Partei gezeigt. Die Gegner einer Neuauflage von Schwarz-Rot sind zahlreich. In die Regierung oder in die Freiheit, mit linkem Markenkern oder mit Mut zur Mitte – wohin steuert die SPD? Sabina Matthay spricht darüber mit Manfred Güllner, Sozialdemokrat und Gründer des Meinungsforschungsinstituts FORSA.