Ulrich Bröckling Bild: Ulrich Bröckling

Sa 06.01.2018 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Gutes Regieren, wie geht das?

Neues Jahr, neues Spiel – auch in der Bundespolitik: An diesem Wochenende starten CDU, CSU und SPD offiziell in die Sondierungen über eine Regierungsbildung. Unabhängig davon, wie die nächste Bundesregierung aussieht und wann sie steht: Sie muss regieren - und das möglichst gut. In der ersten Ausgabe von "Zwölfzweiundzwanzig" im neuen Jahr spricht Sabina Matthay deshalb mit dem Soziologen Ulrich Bröckling von der Universität Freiburg darüber, was "gutes Regieren" überhaupt heißt.