Sa 04.11.2017 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Zuwanderung aus Afrika – Dilemma für Europa?

Politiker glauben, dass sich in Afrika die nächste große Wanderungswelle Richtung Europäische Union formiert. Auf welche Massnahmen setzt die EU, wie wirksam sind sie und sind Dikatoren die Türsteher Europas? Diese These vertritt Simone Schlindwein, Ko-Autorin eines Buches zum Thema und diesjährige Preisträgerin des Otto-Brenner-Preises in der Kategorie Multi-Media-Projekt. Sabina Matthay spricht mit Simone Schlindwein über Europas Afrika-Politik.

Buch-Info