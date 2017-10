Bild: Thomas Imo/photothek.net/imago

Sa 28.10.2017 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Roman Müller-Böhm: Ein Youngster im XXL-Parlament

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten gehören dem Deutschen Bundestag sechs Fraktionen an - mit 709 Abgeordneten ist es das größte seit Bestehen der Bundesrepublik. Wieder mit dabei ist die FDP, ihrer Fraktion gehört auch Roman Müller-Böhm an, mit 24 Jahren der jüngste Abgeordnete der neuen Legislaturperiode. Sabina Matthay spricht mit ihm über die Eingewöhnung in den parlamentarischen Alltag, über Politik für Jüngere in einem Parlament mit Durchschnittsalter 49,7 - und über den Ausblick auf "Jamaika".