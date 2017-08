Bild: Lorenz Ott

Sa 19.08.2017 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Von Currywurst und Parmaschinken

Sabina Matthay spricht mit Christine Ott, Professorin für italienische und französische Literaturwissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, über Mythen der Esskultur. Der Mensch braucht Fett, Kohlehydrate und Eiweiß, Mineralstoffe und Vitamine zum Überleben. Aber damit hören die Gewissheiten der Ernährung auch schon auf. In dem Gespräch mit Christine Ott wird es um Gastro-Chauvinismus, Stilldebatte und "food porn" gehen.

Buchtipp Prof. Dr. Christine Ott - Identität geht durch den Magen Mythen der Esskultur

ISBN: 978-3-10-002208-0

Euro 26,00

Fischerverlage