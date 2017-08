- AfD-Spitzenkandidat Gauland: Annexion der Krim zunächst akzeptieren

Die Entscheidung zwischen Union und Sozialdemokraten scheint gefallen, in den Umfragen liegt die CDU/CSU konstant vor der SPD. Spannend wird die Bundestagswahl durch das Duell der Königsmacher. Dass die politisch und personell erneuerten Liberalen dazugezählt werden, ist an sich schon ein großer Erfolg nach der verheerenden Schlappe von 2013. Mit welcher Strategie will die FDP Platz drei erobern? Hat sie außer Christian Lindner ministrabeles Personal? Sabina Matthay spricht darüber mit Nicola Beer, Generalsekretärin der FDP.