Sa 01.07.2017 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Friedenseinsätze – Markenzeichen der deutschen Außenpolitik?

Wenn von Deutschlands Beteiligung an Friedenseinsätzen die Rede ist, geht es meist um Soldaten, Aufklärungsflugzeuge oder Marineschiffe. Dabei steht die zivile Krisenvorbeugung inzwischen im Mittelpunkt der deutschen Außenpolitik. Die Bundesrepublik schickt deshalb immer öfter Zivilisten in Friedensmissionen. Sie überwachen Friedensabkommen, schlichten Konflikte, beraten Krisenstaaten beim Aufbau staatlicher Institutionen oder der Formulierung einer Verfassung. Ausgebildet und entsandt werden sie vom Zentrum für internationale Friedenseinsätze (ZIF) in Berlin, das international als vorbildlich gilt. Aus Anlass des 15-jährigen Bestehens des ZIF spricht Sabina Matthay mit Dr. Almut Wieland-Karimi, Direktorin des Zentrums für internationale Friedenseinsätze.