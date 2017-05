Sa 13.05.2017 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Für Europa oder für die Europäische Union?

Sabina Matthay spricht mit Dr. Daniel Röder, Initiator der Bewegung "Pulse of Europe". Seit Monaten zeigen immer mehr Bürger Flagge für Europa - auch in Berlin. Die Bürgerinitiative "Pulse of Europe" bringt Tausende zum fröhlichen pro-europäischen Bekenntnis auf die Straßen und Plätze. Doch worum geht es der Bewegung: um Europa oder um die Europäische Union? Welche Reformen sind es, die die Initiatoren anmahnen? Und kann die Bewegung ohne konkrete Ziele fortbestehen?